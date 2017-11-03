ЦСКА в гостях победил "Сибирь" в день 55-летия новосибирской команды

"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила ЦСКА (1:5). Эта игра была приурочена к 55-летнему юбилею "Сибири" – на лед игроки команды вышли в ретроформе.
В составе красно-синих, в том числе отличились бывшие игроки новосибирской команды Сергей Шумаков и Максим Шалунов. Также по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Кирилл Капризов и Иван Телегин.
Для Шалунова, Шумакова, а также Константина Окулова эта встреча стала первой против своей бывшей команды в Новосибирске после обмена в мае.
Для армейцев, которые прервали 3-матчевую победную серию хозяев, это четвертая победа подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) – ЦСКА – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Кузьменко - 7 (Окулов, Марченко), 15:25 - 0:1. Шумаков - 8 (Светлаков, Капризов), 17:43 - 0:2. Капризов - 13 (бол.), 37:44 - 0:3. Телегин - 4 (Нестеров), 40:35 - 0:4. Шалунов - 8 (Шумаков, Капризов), 48:52 - 0:5. Основин - 6, 53:52 - 1:5.
Вратари: Красиков (Салак, 40:00) - Сорокин.
Штраф: 16 - 12.
Броски: 22 (2+8+12) - 36 (19+8+9).
Судьи: Гофман, Наумов.
3 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 7420 зрителей.
Дополнительная информация
- ЦСКА (хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Иван Телегин
- Сергей Шумаков
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
- Андрей Кузьменко
- Константин Окулов
kolyazhkov
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19:22
Леший.
СЭ, внимательнее, во втором голе (Шумаковском) у Капризова тоже ассист. Смотрите официальный сайт КХЛ. Так что у Кирилла 1+2 сегодня.
18:35
Kanidzha
Хорошо играли,молодцы!
17:56