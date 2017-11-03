ЦСКА в гостях победил "Сибирь"

"Сибирь" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступила ЦСКА (1:5). В составе красно-синих, в том числе отличились бывшие игроки новосибирской команды Сергей Шумаков и Максим Шалунов. Также по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Кирилл Капризов и Иван Телегин.

Для армейцев, которые прервали 3-матчевую победную серию хозяев, это четвертая победа подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - ЦСКА - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Кузьменко - 7 (Марченко, Окулов), 15:25 - 0:1. Шумаков - 8 (Светлаков), 17:43 - 0:2. Капризов - 13 (бол.), 37:44 - 0:3. Телегин - 4 (Нестеров), 40:35 - 0:4. Шалунов - 8 (Капризов, Шумаков), 48:52 - 0:5. Основин - 6, 53:52 - 1:5.

Вратари: Красиков (Салак, 40:00) - Сорокин.

Штраф: 16 - 12.

Броски: 22 (2+8+12) - 36 (19+8+9).

Судьи: Гофман, Наумов.

3 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".