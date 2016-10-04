ЦСКА в гостях обыграл "Медвешчак"

ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Медвешчак" - 5:2. В составе армейцев дублем отметился Кирилл Петров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Медвешчак" (Загреб) - ЦСКА (Москва) - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Голы: Да Коста - 4 (Алексеев), 24:16 - 0:1. Муршак - 2 (мен., Петров), 29:58 - 0:2. Жиру - 6 (бол., Болдюк, Геноуэй), 33:44 - 1:2. Петров - 6 (Ничушкин), 34:46 - 1(cat). Петров - 7 (бол., Да Коста), 42:53 - 1:4. Ничушкин - 1 (бол., Петров, Киселевич), 44:48 - 1:5. Жиру - 7 (бол., Мертль, Крейчик), 45:42 - 2:5.
Вратари: Тэйлор (Ховинен, 26:42) - Фаст.
Штраф: 73 - 55.
Броски: 18 (5+8+5) - 38 (7+16+15).
Судьи: Наумов, Оленин.
4 октября. Загреб. Dom Sportova.
Ралпачан Фляйшманъ
штраф эпический) а так - укатали медведов по делу)
23:42 4 октября
foreverCSKAforever
С победой!!!
23:05 4 октября