ЦСКА увез победу из Минска над местным "Динамо"

Московские армейцы переиграли в гостях минское "Динамо" со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Блажиевский и Максим Шалунов. В конце третьего периода один гол в составе минчан отыграл Патрик Уиркош, но на большее хозяев не хватило.

Таким образом, красно-синие набрали 78 очков в 45 матчах и укрепили свое лидерство в сводной турнирной таблице КХЛ.

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Блажиевский - 3 (бол., Григоренко), 14:46 - 0:1. Шалунов - 12 (Телегин), 32:41 - 0:2. Уиркош - 5 (бол., Блум, Пулккинен), 55:14 - 1:2.

Вратари: Энрот (59:14) - Сорокин.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 18 (1+4+13) - 29 (18+10+1).

Судьи: Гамалей, Кулев.

6 января. Минск. "Минск-Арена".

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