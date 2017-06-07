ЦСКА утвердил расписание контрольных матчей

Утверждено расписание контрольных матчей ЦСКА в период подготовки к сезону-2017/18, информирует официальный сайт клуба.

29 и 30 июля армейцы проведут два матча на родном льду против "Сибири". Начало матча 29 июля (суббота) – в 17.00 по московскому времени, 30 июля (воскресенье) – в 12:30.

На сборе в Швейцарии команда проведет четыре матча с местными клубами: "Лангнау" (4 августа), "Женева-Серветт" (7 августа), "Лозанна" (8 августа), Лангнау" (9 августа).

Также армейцы по традиции примут участие в Кубке мэра Москвы. Расписание турнира будет объявлено позднее.