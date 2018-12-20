ЦСКА уступил "Йокериту", потерпев второе поражение подряд

ЦСКА проиграл "Йокериту" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 1:4. Это поражение стало вторым подряд для армейского клуба - в предыдущей встрече красно-синие уступили "Витязю" (0:2).

ЦСКА с 66 очками занимает 1-е место на Западе. "Йокерит" с 55 баллами располагается на третьей строчке.

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"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Плэтт - 9 (Мозес, Лауридсен), 2:21 - 1:0. Григоренко - 12 (бол., Нестеров), 12:12 - 1:1. Весалайнен - 4 (бол., О`Нилл, Н. Йенсен), 17:30 - 2:1. Н. Йенсен - 9 (бол., Лев, Мозес), 26:30 - 3:1. Норман - 14 (п.в., О`Нилл), 58:31 - 4:1.

Вратари: Калныньш - Сорокин (57:10 - 58:31).

Штраф: 12 - 33.

Броски: 17 (6+5+6) - 35 (14+11+10).

Судьи: Гусев, Морозов.

20 декабря. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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