ЦСКА уступил "Локомотиву", прервав победную серию из 6 матчей

ЦСКА проиграл "Локомотиву" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:1. Единственный гол забил нападающий Степан Санников.

ЦСКА занимает 1-е место в Западной конференции, имея в активе 78 очков. "Локомотив" с 63 баллами располагается на 4-й строчке.

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"Локомотив" (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Санников - 7 (мен.), 33:13 - 1:0.

Вратари: Коновалов - Сорокин (58:55).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 17 (6+7+4) - 32 (11+6+15).

Судьи: Гусев, Кулаков.

8 января. Ярославль. "Арена-2000".

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