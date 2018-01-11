ЦСКА сыграет с "Ладой" в ретро-форме в честь 70-летия Харламова

Игроки ЦСКА проведут домашний матч чемпионата КХЛ против "Лады" в ретро-форме в честь 70-летия со дня рождения Валерия Харламова, информирует пресс-служба армейцев. Встреча пройдет сегодня, 11 января, начало - в 19.30 по московскому времени.

Дизайн свитера основан на форме ЦСКА конца 1970-х годов. На левой стороне груди размещена нашивка с изображением 17-го номера армейцев.

Напомним, Харламов выступал за ЦСКА с 1967 по 1981 год. В составе клуба он пять раз выигрывал Кубок СССР и 11 раз становился обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной СССР хоккеист дважды становился победителем Олимпийских игр и семь раз - чемпионом Европы.