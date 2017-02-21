ЦСКА согласовал со Светлаковым и Кошелевым новые контракты

ЦСКА договорился с нападающими Андреем Светлаковым и Семеном Кошелевым о продлении контрактов до 2020 года, информирует "Р-Спорт".

Светлаков, серебряный призер молодежного чемпионата мира 2016 года, играет за основу ЦСКА с 2015 года. В текущем сезоне 20-летний форвард, привлекавшийся на все три этапа Евротура в сборную России, набрал 16 (4+12) очков в 37 матчах. 21-летний Кошелев, также играющий за основу ЦСКА с 2015 года, набрал 15 очков (4+11) в 27 играх.

ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с "Йокеритом", первые две встречи серии пройдут в Москве во вторник и четверг.