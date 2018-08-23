18:46 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА: "Шумаков в отпуске. Новости будут через неделю"


Спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин на предсезонной пресс-конференции армейского клуба рассказал о будущем нападающего Сергея Шумакова.

Сергей Шумаков в сезон с нами входить не будет, – заявил Гарифуллин. – Формально он находится в отпуске. Не позже, чем через неделю по нему будут новости. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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