18:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА разыскивает "Плачущего мальчика"

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ЦСКА намерен найти юного болельщика команды, который был сильно расстроен поражением команды от "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:6). 11 октября в объективы камер во время встречи попал плачущий болельщик в клубной атрибутике армейцев.

В сообщении на официальном сайте ЦСКА говорится следующее:

Хоккейный клуб ЦСКА разыскивает маленького болельщика армейского клуба, чьи переживания во время матча ЦСКА – "Йокерит" 11 октября попали в объектив телекамеры. Очень ждем контакты родителей маленького армейца на нашей почте с темой письма "Плачущий мальчик". У клуба есть для него приятный сюрприз.

 

Все армейские эмоции сегодня.... P.S если знаете этого юного болельщика напишите нам в Direct

Видео опубликовано Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska) Окт 11 2016 в 3:16 PDT

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/Vnimanie_HK_CSKA_razyskivaet_malenkogo_bolelschika

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Lars Berger

К вопросу о безопасности наших "ледовых арен". Кто-то нам говорил, что может вычислить любого болельщика, так как все под контролем видеокамер... А тут пацана не могут найти!)

19:16

Antihrist

А милиция его папу не разыскивает?

18:24

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