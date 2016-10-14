ЦСКА разыскивает "Плачущего мальчика"

ЦСКА намерен найти юного болельщика команды, который был сильно расстроен поражением команды от "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:6). 11 октября в объективы камер во время встречи попал плачущий болельщик в клубной атрибутике армейцев.

В сообщении на официальном сайте ЦСКА говорится следующее:

Хоккейный клуб ЦСКА разыскивает маленького болельщика армейского клуба, чьи переживания во время матча ЦСКА – "Йокерит" 11 октября попали в объектив телекамеры. Очень ждем контакты родителей маленького армейца на нашей почте с темой письма "Плачущий мальчик". У клуба есть для него приятный сюрприз.