ЦСКА разгромил "Югру", одержав шестую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу над "Югрой" – 5:0. По два очка в этой встрече набрали Андрей Светлаков, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Кирилл Петров. Отметим, что эта победа стала для армейцев шестой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Голы: Окулов – 2 (Светлаков, Кузьменко), 6:08 – 1:0. Бурдасов – 2 (бол., Любимов, Григоренко), 11:29 – 2:0. Григоренко – 3 (Робинсон, Бурдасов), 14:13 – 3:0. Попов – 1 (Петров, Ожиганов), 24:23 – 4:0. Петров – 1 (Светлаков), 35:21 – 5:0.

Вратари: Сорокин – Проскуряков (Фокин, 24:23).

Штраф: 4 – 20.

Броски: 42 (17+15+10) – 15 (3+6+6).

Судьи: Ансонс, Комаров.

5 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.