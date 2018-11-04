ЦСКА разгромил "Йокерит" и вернулся на первое место на Западе

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Йокерит" (5:0) и вернулся на первое место в Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Йокерит" (Хельсинки) – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Попов – 2, 4:59 – 1:0. Шалунов – 8 (Попов, Окулов), 12:39 – 2:0. Слепышев – 5 (Телегин), 37:53 – 3:0. Андронов – 6 (Калинин), 44:43 – 4:0. Пашнин – 1 (Андронов), 47:26 – 5:0.

Вратари: Сорокин – Запольски.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 36 (16+11+9) – 15 (4+8+3).

Судьи: Одиньш, Черриг.

4 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

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