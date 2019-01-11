ЦСКА разгромил "Трактор" со счетом 6:0, Окулов набрал три очка

ЦСКА с разгромным счетом обыграл в домашней встрече "Трактор" со счетом 6:0, на счету форварда Константина Окулова два гола и результативная передача.

Помимо него, шайбы в составе армейцев забрасывали Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Грег Скотт, который также оформил дубль.

После этой победы ЦСКА набрал 80 очков в 47 встречах. Команда Игоря Никитина продолжает лидировать в сводной турнирной таблице КХЛ.

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ЦСКА (Москва) - "Трактор" (Челябинск) - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Голы: Окулов - 13 (Попов, Марченко), 1:54 - 1:0. Капризов - 20 (Науменков, Сорокин), 2:59 - 2:0. Окулов - 14 (Попов, Шалунов), 35:14 - 3:0. Светлаков - 4 (Телегин), 37:00 - 4:0. Скотт - 8 (Науменков, Мамин), 41:12 - 5:0. Скотт - 9 (бол., Окулов, Вей), 43:43 - 6:0.

Вратари: Сорокин - Судницин (Демченко, 2:59).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 37 (14+12+11) - 19 (5+10+4).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

11 января. Москва. "ЦСКА Арена".