19:26 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА разгромил "Спартак" в первом матче серии плей-офф

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ЦСКА крупно обыграл "Спартак" (6:0) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. В составе победителей дублем отметились Михаил Григоренко и Максим Шалунов, по голу забили Никита Попугаев и Михаил Науменков.

Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.

Вторая встреча команд состоится завтра, 5 марта.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Первый матч

ЦСКА – "Спартак" – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Шалунов - 1 (бол., Нестеров, Сорокин), 10:48 - 1:0. Григоренко - 1, 27:09 - 2:0. Григоренко - 2 (Ничушкин), 30:19 - 3:0. Попугаев - 1 (Андронов, Пашнин), 41:30 - 4:0. Науменков - 1 (бол., Плэтт, Капризов), 57:36 - 5:0. Шалунов - 2 (Шумаков, Капризов), 59:20 - 6:0.

Вратари: Сорокин - Беспалов (Трушков, 41:30).

Штраф: 20 - 10.

Броски: 39 (13+11+15) - 22 (4+10+8).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

4 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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GalacticBoy

В ответном матче желаю армейцам удвоить счет.Пусть хрюшки порадуются.

20:34

эстонский армеец

Сегодня хороший день - хрюкам в футболе показали кукиш о чемпионстве; разнесли в хоккее - пусть знают своё место; плюс Барселона порадовала победой - Мессии 600 гол "положил"!

20:13

Бу-га-га!

Helicopter___ Хорошая, но вялая. Сухофрукт.

19:58

Бу-га-га!

Ещё бы банку, и был бы Ливерпуль.)))

19:57

Helicopter

Хорошая груша.

19:56

Бу-га-га!

И ни Чмоки, ни Антиконя. Совпадение? Не думаю.)))

19:56

sargo

Сразу вспоминается, как конюшня воняла на фк Спартак в 90-х, что скупают всех лучших со всего чемпионата и гордятся потом победами)

19:52

ВВладимир

Молодцы ребята! Так и дальше действовать.

19:52

sergant89

Да! 6-0 - играли в одни ворота. Свиньи не то что отыграться, даже хоть раз забить нам не смогли.

19:44

Al Rains

Есть мнение... Al Rains--- Не обижай маленьких)...МАТЧ ТВ выбрал правильный матч, я то тут при чём?))

19:38

Есть мнение...

Al Rains--- Не обижай маленьких)

19:35

bond1951

будем МОЧИТЬ везде........... не обижайтесь.........

19:34

Andyk1

уносите поросят)

19:34

Al Rains

Молодцы!!! 3 на 5 отстояли!!! Отличный день для армейцев!!! Всех с исторической победой!!!

19:31

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