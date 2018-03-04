ЦСКА разгромил "Спартак" в первом матче серии плей-офф

ЦСКА крупно обыграл "Спартак" (6:0) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. В составе победителей дублем отметились Михаил Григоренко и Максим Шалунов, по голу забили Никита Попугаев и Михаил Науменков.

Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.

Вторая встреча команд состоится завтра, 5 марта.

КХЛ

Западная конференция

1/4 финала

Первый матч

ЦСКА – "Спартак" – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Шалунов - 1 (бол., Нестеров, Сорокин), 10:48 - 1:0. Григоренко - 1, 27:09 - 2:0. Григоренко - 2 (Ничушкин), 30:19 - 3:0. Попугаев - 1 (Андронов, Пашнин), 41:30 - 4:0. Науменков - 1 (бол., Плэтт, Капризов), 57:36 - 5:0. Шалунов - 2 (Шумаков, Капризов), 59:20 - 6:0.

Вратари: Сорокин - Беспалов (Трушков, 41:30).

Штраф: 20 - 10.

Броски: 39 (13+11+15) - 22 (4+10+8).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

4 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.