ЦСКА разгромил "Спартак" в первом матче серии плей-офф

ЦСКА крупно обыграл "Спартак" (6:0) в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. В составе победителей дублем отметились Михаил Григоренко и Максим Шалунов, по голу забили Никита Попугаев и Михаил Науменков.
Отметим, что после четвертого гола красно-белые поменяли вратаря. Вместо Никиты Беспалова на лед вышел Александр Трушков.
Вторая встреча команд состоится завтра, 5 марта.
КХЛ
Западная конференция
1/4 финала
Первый матч
ЦСКА – "Спартак" – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
Голы: Шалунов - 1 (бол., Нестеров, Сорокин), 10:48 - 1:0. Григоренко - 1, 27:09 - 2:0. Григоренко - 2 (Ничушкин), 30:19 - 3:0. Попугаев - 1 (Андронов, Пашнин), 41:30 - 4:0. Науменков - 1 (бол., Плэтт, Капризов), 57:36 - 5:0. Шалунов - 2 (Шумаков, Капризов), 59:20 - 6:0.
Вратари: Сорокин - Беспалов (Трушков, 41:30).
Штраф: 20 - 10.
Броски: 39 (13+11+15) - 22 (4+10+8).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
4 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Михаил Григоренко
- Михаил Науменков
- Никита Беспалов
- Максим Шалунов
- Александр Трушков
- Никита Попугаев
GalacticBoy
В ответном матче желаю армейцам удвоить счет.Пусть хрюшки порадуются.
20:34
эстонский армеец
Сегодня хороший день - хрюкам в футболе показали кукиш о чемпионстве; разнесли в хоккее - пусть знают своё место; плюс Барселона порадовала победой - Мессии 600 гол "положил"!
20:13
Бу-га-га!
Helicopter___ Хорошая, но вялая. Сухофрукт.
19:58
Бу-га-га!
Ещё бы банку, и был бы Ливерпуль.)))
19:57
Helicopter
Хорошая груша.
19:56
Бу-га-га!
И ни Чмоки, ни Антиконя. Совпадение? Не думаю.)))
19:56
sargo
Сразу вспоминается, как конюшня воняла на фк Спартак в 90-х, что скупают всех лучших со всего чемпионата и гордятся потом победами)
19:52
ВВладимир
Молодцы ребята! Так и дальше действовать.
19:52
sergant89
Да! 6-0 - играли в одни ворота. Свиньи не то что отыграться, даже хоть раз забить нам не смогли.
19:44
Al Rains
Есть мнение... Al Rains--- Не обижай маленьких)...МАТЧ ТВ выбрал правильный матч, я то тут при чём?))
19:38
Есть мнение...
Al Rains--- Не обижай маленьких)
19:35
bond1951
будем МОЧИТЬ везде........... не обижайтесь.........
19:34
Andyk1
уносите поросят)
19:34
Al Rains
Молодцы!!! 3 на 5 отстояли!!! Отличный день для армейцев!!! Всех с исторической победой!!!
19:31