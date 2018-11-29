ЦСКА разгромил рижское "Динамо"

Рижское "Динамо" уступило ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Константин Окулов, Кирилл Капризов, Никита Нестеров, Артем Блажиевский и Янник Хансен.

ЦСКА набрал 58 очков и лидирует в Западной конференции. У рижан 30 очков и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - ЦСКА (Москва) - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Окулов - 11 (Науменков), 12:07 - 0:1. Капризов - 14 (бол., Шалунов), 16:30 - 0:2. Нестеров - 3 (Григоренко, Блажиевский), 38:33 - 0:3. Блажиевский - 2 (Капризов), 40:29 - 0:4. Хансен - 3, 49:35 - 0:5.

Вратари: Билялов - Юханссон.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 16 (4+4+8) - 36 (21+4+11).

Судьи: Белов, Оленин.

28 ноября. Цюрих. Hallenstadion. 4698 зрителей.