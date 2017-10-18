ЦСКА разгромил "Магнитку", забросив 7 шайб

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде нанес разгромное поражение магнитогорскому "Металлургу" - 7:2. Эта победа стала для армейцев девятой кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - ЦСКА - 2:7 (1:4, 1:2, 0:1)

Голы: Петров - 3 (Попов), 1:42 - 0:1. Скотт - 3 (бол., Шалунов, Капризов), 3:23 - 0:2. Пивцакин - 6 (бол., Мозякин, Косов), 4:39 - 1:2. Капризов - 11 (Робинсон, Шумаков), 7:30 - 1:3. Шалунов - 4 (Нестеров, Капризов), 12:47 - 1:4. Марченко - 1 (бол., Окулов), 22:23 - 1:5. Ничушкин - 9 (Попов, Петров), 24:18 - 1:6. Тимкин - 4 (бол., Мозякин, Пивцакин), 25:53 - 2:6. Нестеров - 1 (Шумаков), 46:35 - 2:7.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 3:23) - Сорокин.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 23 (7+14+2) - 47 (22+16+9).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

18 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".

Турнирная таблица – здесь