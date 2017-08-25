ЦСКА разгромил "Динамо", Окулов набрал три очка

ЦСКА разгромил московское "Динамо" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев эта победа стала второй кряду, в то время как бело-голубые впервые проиграли в этом сезоне.

В составе победителей по шайбе забросили Мэт Робинсон, Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко и Константин Окулов. Отметим, что Окулов (1+2) и защитник Алексей Марченко набрали первые очки за красно-синих.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:6 (0:0, 1:5, 0:1)

Голы: Робинсон – 1 (Киселевич, Окулов), 22:39 – 0:1. Бурдасов – 1 (Марченко, Петров), 23:08 – 0:2. Григоренко – 2 (Любимов), 24:26 – 0:3. Кутейкин – 1 (бол., Вишневский, Брюквин), 26:33 – 1:3. Светлаков – 1 (Марченко, Окулов), 31:34 – 1:4. Кузьменко – 1 (Робинсон, Окулов), 36:07 – 1:5. Окулов – 1 (Капризов, Бурдасов), 59:25 – 1:6.

Вратари: Еременко (Бочаров, 36:07) – Юханссон.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 17 (6+8+3) – 33 (16+12+5).

Судьи: Белов, Оленин.

25 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".