19:26 14 октября | Хоккей — КХЛ

ЦСКА разгромил "Амур"

Обсудить
3

ЦСКА разгромил "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:0. Двумя результативными передачами отметился нападающий Михаил Григоренко.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Шалунов - 6 (бол., Марченко), 17:41 - 1:0. Григоренко - 7 (Вей, Капризов), 30:53 - 2:0. Ртищев - 1 (Дальбек, Карнаухов), 32:16 - 3:0. Вей - 3 (Григоренко, Блажиевский), 34:21 - 4:0. Скотт - 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 54:02 - 5:0.

Вратари: Юханссон - Кашик.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (9+7+11) - 18 (4+6+8).

Судьи: Кислов, Спирин.

14 октября. Москва. "ЦСКА Арена".

Все о КХЛ - здесь

Обсудить
3
Материалы других СМИ
Загрузка...