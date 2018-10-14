ЦСКА разгромил "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:0. Двумя результативными передачами отметился нападающий Михаил Григоренко.
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ЦСКА (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Шалунов - 6 (бол., Марченко), 17:41 - 1:0. Григоренко - 7 (Вей, Капризов), 30:53 - 2:0. Ртищев - 1 (Дальбек, Карнаухов), 32:16 - 3:0. Вей - 3 (Григоренко, Блажиевский), 34:21 - 4:0. Скотт - 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 54:02 - 5:0.
Вратари: Юханссон - Кашик.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 27 (9+7+11) - 18 (4+6+8).
Судьи: Кислов, Спирин.
14 октября. Москва. "ЦСКА Арена".