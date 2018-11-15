ЦСКА разгромил "Ак Барс", Григоренко сделал дубль

"Ак Барс" уступил ЦСКА (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Михаил Григоренко.

Также отличились Антон Слепышев, Иван Телегин и Константин Окулов. ЦСКА набрал 46 очков и лидирует в Западной конференции. У "Ак Барса" 39 очков и третье место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - ЦСКА - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Григоренко - 8 (Вей, Робинсон), 7:49 - 0:1. Слепышев - 6 (бол., Робинсон, Окулов), 24:16 - 0:2. Григоренко - 9, 32:38 - 0:3. Телегин - 3 (мен., Марченко, Светлаков), 35:33 - 0:4. Окулов - 9 (Науменков), 58:49 - 0:5.

Вратари: Гарипов - Сорокин.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 24 (4+10+10) - 28 (9+10+9).

Судья: Раводин.

15 ноября. Казань. "Татнефть-Арена". 8890 зрителей.

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