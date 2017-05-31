ЦСКА проведет сборы в Финляндии и Швейцарии

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал планы по предсезонной подготовке. Первый зарубежный сбор пройдет в Финляндии, он начнется 10 июля в Рованиеми. Продлится финский сбор две недели, после чего ЦСКА вернется в Москву и проведет несколько контрольных матчей.

Второй сбор продолжительностью 10 дней ЦСКА проведет в Швейцарии, он начнется 31 июля. Там армейцы сыграют с местными клубами. После возвращения в Москву ЦСКА примет участие в Кубке мэра Москвы.