17:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА проведет сборы в Финляндии и Швейцарии

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ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал планы по предсезонной подготовке. Первый зарубежный сбор пройдет в Финляндии, он начнется 10 июля в Рованиеми. Продлится финский сбор две недели, после чего ЦСКА вернется в Москву и проведет несколько контрольных матчей.

Второй сбор продолжительностью 10 дней ЦСКА проведет в Швейцарии, он начнется 31 июля. Там армейцы сыграют с местными клубами. После возвращения в Москву ЦСКА примет участие в Кубке мэра Москвы.

Дополнительная информация

http://cska-hockey.ru/news/Armejcy_opredelilis_s_planami_podgotovki_k_sezonu

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КОММЕНТАРИИ (1)
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burmistr

Наконец-то убрали главную обузу.

17:59