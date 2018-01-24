13:15 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА проведет сбор в Сочи во время олимпийской паузы

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Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что восстановительный сбор у команды пройдет в Москве. Есмантович также добавил, что армейцы полетят в Сочи в начале февраля.

- Насколько я знаю, приглашение в сборную Белоруссии получил и Джефф Плэтт, поэтому у нас не будет 14 человек, - цитирует ТАСС Есмантовича. - Восстановительный сбор у команды пройдет в Москве. Мы выезжаем в Сочи в начале февраля, потом вернемся в Москву, где сыграем несколько товарищеских матчей, у нас запланированы игры с "Ак Барсом".

Напомним, что заключительные два матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА проведет дома с "Северсталью" (27 февраля) и в гостях с "Локомотивом" (1 марта).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4897564

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spetrov

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