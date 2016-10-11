ЦСКА проиграл в третий раз подряд, уступив "Йокериту"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" в Москве обыграл ЦСКА со счетом 6:3. Хет-трик в ворота армейцев оформил нападающий финского клуба Брайан О`Нилл. Самым результативным игроком красно-синих стал Дмитрий Кугрышев, записавший на свой счет две шайбы. Для команды Дмитрия Квартальнова это поражение стало третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)

Голы: Кугрышев – 6 (Петров), 5:01 – 1:0. Геноуэй – 2 (бол., Анттила, Керянен), 23:15 – 1:1. Ничушкин – 2 (Муршак, Да Коста), 31:38 – 2:1. О`Нилл – 3 (Йоэнсуу), 31:55 – 2:2. О`Нилл – 4 (бол., Йенсен), 34:47 – 2:3. Виртанен – 1 (Анттила, Мяки), 49:55 – 2:4. О`Нилл – 5 (Регин, Йоэнсуу), 55:54 – 2:5. Кугрышев – 7 (Ожиганов), 58:04 – 3:5. Пильстрем – 1 (п.в., Ниеми, Салминен), 58:37 – 3:6.

Вратари: Фаст (Сорокин, 34:47, 57:27 – 58:04, 58:29 – 58:37) – Хелениус.

Штраф: 8 – 18.

Броски: 31 (10+8+13) – 27 (7+11+9).

Судьи: Беляев, Ержабек.

11 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.