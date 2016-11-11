ЦСКА проиграл "Локомотиву"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде уступил "Локомотиву" – 1:3. Дублем у ярославцев отметился Петри Контиола. Для армейцев это поражение стало вторым подряд. Несмотря на осечку, столичный клуб остался на втором месте в таблице Восточной конференции. "Локомотив" по-прежнему четвертый.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Ожиганов - 6 (бол., Ничушкин, Кугрышев), 12:30 - 0:1. Контиола - 7 (бол.), 14:36 - 1:1. Мосалев - 6 (бол., Апальков, Кадейкин), 49:46 - 2:1. Контиола - 8 (п.в.), 59:00 - 3:1.
Вратари: Мурыгин - Сорокин (58:33 - 59:00, 59:18).
Штраф: 8 - 14.
Броски: 27 (10+9+8) - 26 (5+10+11).
Судьи: Кулаков, Оленин.
11 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
poloskun
Кота сегодня назвал питерцем: ворует из под тишка, других котов отгоняет от миски, при этом умеет быть ласковым. Прям как пучеглазый.
22:20
Chibisov
Да ладно вам,цска второй.Из команды ушли радулов,зайцев,любимов,пильстрем,плэтт и этот хальмарсон,а взамен пришли два канадских дуболома и молодой отставнов разница на лицо.Ну и хоккей квартального без радулова перестал давать результаты,поменять тренера и финал со ска точно ваш!
22:19
alexway.67
Унылое зрелище в исполнении ЦСКА. Кто ещё хочет поиметь армейцев становитесь в очередь. Сколько ж можно проигрывать всем подряд. Да и выигранные матчи, кроме минского Динамо, еле-еле. Отставание от СКА уже 12 очков. А в личной встрече питерцы вынесут их с такой игрой в одну калитку. И что самое обидно, ЦСКА чемпион по безвольным матчам. В футболе был приз за волю к победе, когда команда, проигрывая вначале выигрывает матч, а у ЦСКА наоборот. Ведут в счете, а потом обделываются жидко-жидко. Надо что-то менять. А пока только тоска от их игры...
22:14
diskmen
Редко такое увидишь что-бы один хоккеист забросил 2 шайбы не забив их.Обидно за моих армейцев, опять вышли отбывать номер.Энтузиазм был явно выше у Локо.
22:07
andrey62
Как и с Витязем,не Локо выиграл,а ЦСКА не играл,вернее играл в свои ворота....? Мне кажется серьезные проблемы в команде...
22:07
andrey62
Науменков красава! Плавят Квартальнова,не хотят играть. Да и судьи сегодня на высоте!!!!!!!!!!!!!!!
22:04