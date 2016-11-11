ЦСКА проиграл "Локомотиву"

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде уступил "Локомотиву" – 1:3. Дублем у ярославцев отметился Петри Контиола. Для армейцев это поражение стало вторым подряд. Несмотря на осечку, столичный клуб остался на втором месте в таблице Восточной конференции. "Локомотив" по-прежнему четвертый.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – ЦСКА – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Ожиганов - 6 (бол., Ничушкин, Кугрышев), 12:30 - 0:1. Контиола - 7 (бол.), 14:36 - 1:1. Мосалев - 6 (бол., Апальков, Кадейкин), 49:46 - 2:1. Контиола - 8 (п.в.), 59:00 - 3:1.

Вратари: Мурыгин - Сорокин (58:33 - 59:00, 59:18).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 27 (10+9+8) - 26 (5+10+11).

Судьи: Кулаков, Оленин.

11 ноября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".