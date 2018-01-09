ЦСКА продлил победную серию до семи матчей, обыграв "Автомобилист"

ЦСКА дома обыграл "Автомобилист" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Иван Телегин.

Отметим, что для армейцев эта победа стала седьмой подряд. Екатеринбуржцы за аналогичный период потерпели два поражения, выиграв пять встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Автомобилист" - 4:3 (1:2, 1:0, 2:2)

Голы: Миловзоров - 12 (бол., Крикунов, Паре), 11:24 - 0:1. Григоренко - 10 (Петров, Марченко), 17:52 - 1:1. Голышев - 15 (Чесалин), 18:36 - 1:2. Шумаков - 16 (бол., Марченко, Шалунов), 39:57 - 2:2. Ничушкин - 14 (мен., Пашнин, Сорокин), 43:09 - 3:2. Телегин - 6 (Андронов), 54:14 - 4:2. Голышев - 16 (бол., Обидин, Куляш), 57:41 - 4:3.

Вратари: Сорокин - Сохатский (58:21).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 36 (11+15+10) - 41 (14+8+19).

Судьи: Белов, Беляев.

9 января. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.