ЦСКА продлил контракт с Робинсоном на два сезона

ЦСКА объявил о продлении на два года контракта с защитником команды Мэтом Робинсоном, сообщила пресс-служба красно-синих.

Робинсон играет за ЦСКА с начала сезона-2017/18. В составе "армейцев" он сыграл 96 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи. В текущем сезоне 32-летний канадец принял участие в 34 матчах, набрав 10 (3+7) очков по системе "гол+пас". В среднем игрок проводит по 20 минут и 48 секунд на льду в каждом матче.

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