ЦСКА продлил контракт с Поповым

ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Александром Поповым. Соглашение между армейцами и 37-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Напомним, Попов выступает за ЦСКА с 2016 года. В сезоне-2017/18 провел в регулярном чемпионате КХЛ 36 матчей, набрав 19 (7+12) очков. В плей-офф он принял участие в 21 встрече, отметившись 13 (2+11) баллами за результативность.