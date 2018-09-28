ЦСКА продлил контракт с Карнауховым на два года

ЦСКА на два года продлил контракт с нападающим Павлом Карнауховым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

21-летний Карнаухов является воспитанником армейского клуба. В КХЛ за ЦСКА Павел дебютировал 16 сентября 2016 года в матче с "Автомобилистом". Всего на счету Карнаухова – 34 матча в КХЛ, в которых он отметился тремя результативными передачами, 29 минутами штрафа и суммарным показателем.

Также Павел провел 71 матч за "Звезду" в ВХЛ, набрав 53 (22+31) очка, и 72 матча за "Красную Армию" в МХЛ, набрав в них 44 (21+23) очка. Вместе с красноармейцами Карнаухов стал обладателем Кубка Харламова и Кубка мира среди молодежных клубных команд в 2017 году, а также серебряным призером МХЛ в 2014 году.

В нынешнем сезоне Павел провел 2 матча за ЦСКА в КХЛ, в которых не отметился результативными действиями, а также 3 встречи в ВХЛ за "Звезду", в которых записал на свой счет одну шайбу и одну результативную передачу.

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