ЦСКА приостановил онлайн-продажу билетов на домашние матчи из-за технических проблем

ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о технических проблемах, из-за которых прекращена продажа билетов на домашние матчи команды.

- Уважаемые болельщики! В связи с возникшими трудностями технического характера онлайн-продажа билетов на домашние матчи ЦСКА временно приостановлена, - говорится в сообщении. - После устранения неисправностей онлайн-продажа билетов возобновится в обычном режиме. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание.