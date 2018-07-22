08:13 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА прибыл в Валкиакоски для подготовки к сезону. Фото


ЦСКА прибыл в Валкиакоски (Финляндия) на заграничный предсезонный сбор в рамках подготовки к чемпионату КХЛ-2018/19. Он продлится до 4 августа. Затем команда отправится в Швейцарию, где будет готовится с 11 по 20 августа. Завершат подготовку к сезону подопечные Игоря Никитина участием в турнире "Кубок мэра Москвы".

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ