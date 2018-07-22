ЦСКА прибыл в Валкиакоски для подготовки к сезону. Фото

ЦСКА прибыл в Валкиакоски (Финляндия) на заграничный предсезонный сбор в рамках подготовки к чемпионату КХЛ-2018/19. Он продлится до 4 августа. Затем команда отправится в Швейцарию, где будет готовится с 11 по 20 августа. Завершат подготовку к сезону подопечные Игоря Никитина участием в турнире "Кубок мэра Москвы".

Армейцы прибыли в Валкиакоски. Отличная погода и прекрасное настроение. Завтра начнется вторая фаза предсезонной подготовки. pic.twitter.com/8O1On8Y2sX – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 22 июля 2018 г.