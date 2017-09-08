ЦСКА прервал 5-матчевую победную серию "Динамо"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское "Динамо" (3:1). Армейцы прервали 5-матчевую победную серию бело-голубых.

Победную шайбу после ошибки вратаря "Динамо" Ивана Бочарова (который отметился резулативной передачей и отразил 45 бросков из 48) забросил нападающий Валерий Ничушкин. Также в составе красно-синих отличились Антон Бурдасов и Кирилл Капризов.

Отметим, что в первом периоде "Динамо" нанесло всего один бросок в створ ворот ЦСКА, а в третьем - два.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Динамо" (Москва) – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Бурдасов - 3 (бол., Григоренко, Любимов), 15:18 - 1:0. А. Алексеев - 3 (бол., Никулин, Бочаров), 28:36 - 1:1. Ничушкин - 2 (Телегин, Блажиевский), 48:13 - 2:1. Капризов - 4 (Шалунов), 58:43 - 3:1.

Вратари: Сорокин - Бочаров.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 48 (20+12+16) - 13 (1+10+2).

Судьи: Одиньш, Раводин.

8 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Трансляция матча ЦСКА – "Динамо"