ЦСКА прекратил борьбу за Кубок Континента, проиграв "Салавату"

В мачте регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" одержал победу над ЦСКА – 2:1. В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов. За армейцев забросил Михаил Науменков.

Для "Салавата" эта победа стала второй подряд. Красно-синие уступили во втором матче к ряду.

Данный результат не позволил подопечным Игоря Никитина продолжить борьбу за Кубок Континента. Досрочно победителем регулярного чемпионата КХЛ стал СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лисин - 14 (бол., Арзамасцев, Зубов), 11:46 - 1:0. Зубов - 4 (Лисин, Федоров), 34:29 - 2:0. Науменков - 1 (Шумаков), 54:07 - 2:1.

Вратари: Кареев - Сорокин (57:53).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 24 (8+13+3) - 31 (13+5+13).

Судьи: Акузовский, Наумов.

19 января. Уфа. "Уфа Арена".

Турнирная таблица – здесь