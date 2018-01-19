ЦСКА прекратил борьбу за Кубок Континента, проиграв "Салавату"

В мачте регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" одержал победу над ЦСКА – 2:1. В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов. За армейцев забросил Михаил Науменков.
Для "Салавата" эта победа стала второй подряд. Красно-синие уступили во втором матче к ряду.
Данный результат не позволил подопечным Игоря Никитина продолжить борьбу за Кубок Континента. Досрочно победителем регулярного чемпионата КХЛ стал СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Лисин - 14 (бол., Арзамасцев, Зубов), 11:46 - 1:0. Зубов - 4 (Лисин, Федоров), 34:29 - 2:0. Науменков - 1 (Шумаков), 54:07 - 2:1.
Вратари: Кареев - Сорокин (57:53).
Штраф: 10 - 10.
Броски: 24 (8+13+3) - 31 (13+5+13).
Судьи: Акузовский, Наумов.
19 января. Уфа. "Уфа Арена".
qhsub.56061
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20:22
Andrey6201
Срамрак, судя по вчерашнему матчу, хрен пройдешь. Никитку в канаву
20:14
Русский Я
задача одна, не опозорится в 1 раунде если попадут на Спартак. Спасибо Никитину за сезон. Так развалить команду наверно даже Торчетти не мог.
20:00
bond1951
полное незнание предмета никитин не мучай себя и команду...............
19:52
vangog
КРЯДУ,грамотеи
19:42
daco26
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19:33
poloskun
Хорошему хоккею научил Никитин: въехал в зону - брось, пас не отдавай, в большинстве бросай от синей линии, может залетит. Четыре пиджака на скамейке, но нарушения численного состава так и сыпятся. Ужасное, убогое зрелище. Пора пиджакам в Авангард...
19:29
СCTV81
А Авангард тем временем уже в 2-х очках от вылета из зоны плей офф. Весь сезон были вторыми на востоке ,а в самой концовке вылетят из 8-ки, с такой то игрой, как сейчас.
19:29