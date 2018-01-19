19:19 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА прекратил борьбу за Кубок Континента, проиграв "Салавату"

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В мачте регулярного чемпионата КХЛ "Салават Юлаев" одержал победу над ЦСКА – 2:1. В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Энвер Лисин и Илья Зубов. За армейцев забросил Михаил Науменков.

Для "Салавата" эта победа стала второй подряд. Красно-синие уступили во втором матче к ряду.

Данный результат не позволил подопечным Игоря Никитина продолжить борьбу за Кубок Континента. Досрочно победителем регулярного чемпионата КХЛ стал СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - ЦСКА - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лисин - 14 (бол., Арзамасцев, Зубов), 11:46 - 1:0. Зубов - 4 (Лисин, Федоров), 34:29 - 2:0. Науменков - 1 (Шумаков), 54:07 - 2:1.

Вратари: Кареев - Сорокин (57:53).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 24 (8+13+3) - 31 (13+5+13).

Судьи: Акузовский, Наумов.

19 января. Уфа. "Уфа Арена".

Турнирная таблица – здесь

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КОММЕНТАРИИ (8)
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qhsub.56061

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20:22

Andrey6201

Срамрак, судя по вчерашнему матчу, хрен пройдешь. Никитку в канаву

20:14

Русский Я

задача одна, не опозорится в 1 раунде если попадут на Спартак. Спасибо Никитину за сезон. Так развалить команду наверно даже Торчетти не мог.

20:00

bond1951

полное незнание предмета никитин не мучай себя и команду...............

19:52

vangog

КРЯДУ,грамотеи

19:42

daco26

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

19:33

poloskun

Хорошему хоккею научил Никитин: въехал в зону - брось, пас не отдавай, в большинстве бросай от синей линии, может залетит. Четыре пиджака на скамейке, но нарушения численного состава так и сыпятся. Ужасное, убогое зрелище. Пора пиджакам в Авангард...

19:29

СCTV81

А Авангард тем временем уже в 2-х очках от вылета из зоны плей офф. Весь сезон были вторыми на востоке ,а в самой концовке вылетят из 8-ки, с такой то игрой, как сейчас.

19:29