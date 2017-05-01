ЦСКА предложил Да Косте новый контракт

Французский форвард Стефан Да Коста получил предложение от ЦСКА по новому контракту, заявил агент хоккеиста Александр Черных. Соглашение 27-летнего игрока истекло 30 апреля. Ранее Да Коста не исключал, что может вернуться в НХЛ. Француз провел три сезона за ЦСКА, провел 133 матча и набрал 124 (61+63) очка.

– Стефан получил квалификационное предложение от ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Черных. – Сейчас он находится в статусе ограниченно свободного агента, у нас еще есть время подумать над этим предложением и определиться с дальнейшим будущим Да Косты.