18:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА предложил Да Косте новый контракт

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Французский форвард Стефан Да Коста получил предложение от ЦСКА по новому контракту, заявил агент хоккеиста Александр Черных. Соглашение 27-летнего игрока истекло 30 апреля. Ранее Да Коста не исключал, что может вернуться в НХЛ. Француз провел три сезона за ЦСКА, провел 133 матча и набрал 124 (61+63) очка.

– Стефан получил квалификационное предложение от ЦСКА, – цитирует "Р-Спорт" Черных. – Сейчас он находится в статусе ограниченно свободного агента, у нас еще есть время подумать над этим предложением и определиться с дальнейшим будущим Да Косты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170501/1119892207.html

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