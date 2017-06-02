ЦСКА пожелал удачи Мамину во "Флориде"

Нападающий ЦСКА Максим Мамин покинул московский клуб после истечения контракта, сообщает официальный сайт армейцев. 22-летний игрок продолжит свою карьеру во "Флориде".

Мамин – воспитанник ЦСКА. На его счету 47 (24+23) очков в 171 матче за ЦСКА в КХЛ, 103 (36+67) очка в 181 матче за "Красную Армию" в МХЛ и 6 (4+2) очков в 9 матчах за "Звезду" в ВХЛ.

Вместе с "Красной Армией" Мамин дважды становился серебряным призером МХЛ. В составе ЦСКА форвард стал чемпионом России в 2015 году и серебряным призером в 2016 году, серебряным (2016) и бронзовым (2015) призером КХЛ, а также трижды подряд становился обладателем Кубка континента (2015 - 2017). По итогам сезона-2014/15 Мамин получил приз Алексея Черепанова как лучший новичок КХЛ.

Хоккейный клуб ЦСКА поблагодарил Мамина за время, проведенное в клубе, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.