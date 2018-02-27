ЦСКА поздравит победителей Олимпиады перед игрой с "Северсталью"

ЦСКА в своем официальном Твиттере сообщил, что перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" состоится церемония чествования игроков столичного клуба, завоевавших золотые медали Олимпийских игр-2018.
Напомним, что в составе ЦСКА стали победителями Игр в Пхенчхане голкипер Илья Сорокин, защитник Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, нападающие Иван Телегин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.
Олимпийцы ждут вас– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 27 февраля 2018 г.
Дорогие друзья! Перед матчем с "Северсталью" состоится церемония чествования армейцев, завоевавших золотые медали в Пхенчхане. Давайте вместе поблагодарим наших чемпионов!
Ждем вас на трибунах ЛДС ЦСКА! pic.twitter.com/vrlMdlUhTJ
- КХЛ
- ЦСКА (хоккей)
- Северсталь (Хоккей)
- Сергей Андронов
- Алексей Марченко
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Иван Телегин
- Богдан Киселевич
- Илья Сорокин
- Кирилл Капризов
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