ЦСКА поздравит победителей Олимпиады перед игрой с "Северсталью"

Олимпийцы ждут вас



Дорогие друзья! Перед матчем с "Северсталью" состоится церемония чествования армейцев, завоевавших золотые медали в Пхенчхане. Давайте вместе поблагодарим наших чемпионов!



Ждем вас на трибунах ЛДС ЦСКА! pic.twitter.com/vrlMdlUhTJ