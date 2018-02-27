15:39 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА поздравит победителей Олимпиады перед игрой с "Северсталью"


ЦСКА в своем официальном Твиттере сообщил, что перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" состоится церемония чествования игроков столичного клуба, завоевавших золотые медали Олимпийских игр-2018.

Напомним, что в составе ЦСКА стали победителями Игр в Пхенчхане голкипер Илья Сорокин, защитник Никита Нестеров, Богдан Киселевич, Алексей Марченко, нападающие Иван Телегин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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