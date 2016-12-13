ЦСКА поздравил Федорова с днем рождения

ЦСКА на своем официальном сайте поздравил с днем рождения главного менеджера по селекции Сергея Федорова – руководителю исполнилось 46 лет. Вчера было объявлено о перестановках в руководстве армейцев, в результате которых Федоров стал главным менеджером по селекции.

- Руководство, тренерский штаб, хоккеисты и весь коллектив ЦСКА поздравляют с днем рождения главного менеджера по селекции Сергея Федорова! От всей души желаем Вам, Сергей Викторович, счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи и успехов на нелегком поприще спортивного менеджера, достойных тех вершин, что Вы завоевали за карьеру игрока! - говорится в сообщении на сайте команды.

Напомним, что Федоров выступал за ЦСКА с 1986 по 1990 год, после чего играл за такие команды, как "Детройт", "Анахайм", "Коламбус", "Вашингтон" и магнитогорский "Металлург".