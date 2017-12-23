19:35 23 декабря | Хоккей — КХЛ

ЦСКА потерпел второе поражение подряд, дома уступив "Витязю"

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ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Витязю" (1:3). Для красно-синих это поражение стало вторым подряд.

В составе гостей дублем отметился защитник Войтех Мозик, еще одна шайба на счету нападающего Алексея Макеева. У армейцев отличился Джефф Плэтт.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Витязь" (Подольск) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Макеев - 15 (бол., Мозик, Афиногенов), 5:55 - 0:1. Мозик - 6 (Горак, Рендулич), 23:44 - 0:2. Мозик - 7 (бол.), 28:32 - 0:3. Плэтт - 5 (бол., Робинсон, Киселевич), 43:41 - 1:3.

Вратари: Юханссон (58:09) - Сапрыкин.

Штраф: 16 - 16.

Броски: 47 (10+15+22) - 20 (10+6+4).

Судьи: Гусев, Одиньш.

23 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Besedin Dmitry

Господа! Прежде чем поливать кого то грязью,посмотрите на себя в зеркало!

21:42 23 декабря

aleksart-spb

конявый денег вбили в команду не меньше СКА,а выхлопа ноль,то что конявые проиграли это гуд))

21:28 23 декабря

andrey62

игр выиграли - короли. одну-две проиграли - позор, отставка, издевательство... вы как сектанты одного известного клупа прям. А как играть с йекеритом? А СКА из нас точно клоунов сделает! Нет большинства и игры в принципе и что...? А то что снами не играли эти 12 игр в плове не считается!

21:06 23 декабря

echo2011

Продолжается торжественный церемониал отцепления "Спартака" от плей-офф.

20:47 23 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

12 игр выиграли - короли. одну-две проиграли - позор, отставка, издевательство... вы как сектанты одного известного клупа прям.

20:21 23 декабря

Иван-крестьянский сын

Сегодня Бурдасов армейскую норму выполнил! Привет армейскому штабу...

20:17 23 декабря

alexway.67

Что, армейцы? великими стали после 12 побед подряд? корона мешает? После прошлого матча говорил, что играли как беременные кошки, а сейчас и того хуже. Четыре периода забить не можете. В двух матчах всего две шайбы. В большинстве голов нет, зато в меньшинстве по две. Противно смотреть на такую беззубую игру. тем более дома. кто еще ЦСКА не обыгрывал? становитесь в очередь...

20:16 23 декабря

diskmen

Хоккей перестал нравиться.Интриги нет.!-е место СКА ,2 -е ЦСКА ,остальные пропасть.Армейцы всеми мыслями уже на Олимпиаде .Поэтому так играют.ОАР для всех греет душу.

19:53 23 декабря

andrey62

Игру даже обсуждать не хочется! НИКИТИН в отставку!!!!! Так издеваться над хоккеем и игроками надо уметь! ОТСТАВКА!!!

19:51 23 декабря

GreeM_47

Ожидаемо))) упыря в отставку))))))))

19:40 23 декабря