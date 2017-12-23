ЦСКА потерпел второе поражение подряд, дома уступив "Витязю"

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Витязю" (1:3). Для красно-синих это поражение стало вторым подряд.

В составе гостей дублем отметился защитник Войтех Мозик, еще одна шайба на счету нападающего Алексея Макеева. У армейцев отличился Джефф Плэтт.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Витязь" (Подольск) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Макеев - 15 (бол., Мозик, Афиногенов), 5:55 - 0:1. Мозик - 6 (Горак, Рендулич), 23:44 - 0:2. Мозик - 7 (бол.), 28:32 - 0:3. Плэтт - 5 (бол., Робинсон, Киселевич), 43:41 - 1:3.

Вратари: Юханссон (58:09) - Сапрыкин.

Штраф: 16 - 16.

Броски: 47 (10+15+22) - 20 (10+6+4).

Судьи: Гусев, Одиньш.

23 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.