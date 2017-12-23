ЦСКА потерпел второе поражение подряд, дома уступив "Витязю"

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Витязю" (1:3). Для красно-синих это поражение стало вторым подряд.
В составе гостей дублем отметился защитник Войтех Мозик, еще одна шайба на счету нападающего Алексея Макеева. У армейцев отличился Джефф Плэтт.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА - "Витязь" (Подольск) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Макеев - 15 (бол., Мозик, Афиногенов), 5:55 - 0:1. Мозик - 6 (Горак, Рендулич), 23:44 - 0:2. Мозик - 7 (бол.), 28:32 - 0:3. Плэтт - 5 (бол., Робинсон, Киселевич), 43:41 - 1:3.
Вратари: Юханссон (58:09) - Сапрыкин.
Штраф: 16 - 16.
Броски: 47 (10+15+22) - 20 (10+6+4).
Судьи: Гусев, Одиньш.
23 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
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Besedin Dmitry
Господа! Прежде чем поливать кого то грязью,посмотрите на себя в зеркало!
21:42 23 декабря
aleksart-spb
конявый денег вбили в команду не меньше СКА,а выхлопа ноль,то что конявые проиграли это гуд))
21:28 23 декабря
andrey62
игр выиграли - короли. одну-две проиграли - позор, отставка, издевательство... вы как сектанты одного известного клупа прям. А как играть с йекеритом? А СКА из нас точно клоунов сделает! Нет большинства и игры в принципе и что...? А то что снами не играли эти 12 игр в плове не считается!
21:06 23 декабря
echo2011
Продолжается торжественный церемониал отцепления "Спартака" от плей-офф.
20:47 23 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
12 игр выиграли - короли. одну-две проиграли - позор, отставка, издевательство... вы как сектанты одного известного клупа прям.
20:21 23 декабря
Иван-крестьянский сын
Сегодня Бурдасов армейскую норму выполнил! Привет армейскому штабу...
20:17 23 декабря
alexway.67
Что, армейцы? великими стали после 12 побед подряд? корона мешает? После прошлого матча говорил, что играли как беременные кошки, а сейчас и того хуже. Четыре периода забить не можете. В двух матчах всего две шайбы. В большинстве голов нет, зато в меньшинстве по две. Противно смотреть на такую беззубую игру. тем более дома. кто еще ЦСКА не обыгрывал? становитесь в очередь...
20:16 23 декабря
diskmen
Хоккей перестал нравиться.Интриги нет.!-е место СКА ,2 -е ЦСКА ,остальные пропасть.Армейцы всеми мыслями уже на Олимпиаде .Поэтому так играют.ОАР для всех греет душу.
19:53 23 декабря
andrey62
Игру даже обсуждать не хочется! НИКИТИН в отставку!!!!! Так издеваться над хоккеем и игроками надо уметь! ОТСТАВКА!!!
19:51 23 декабря
GreeM_47
Ожидаемо))) упыря в отставку))))))))
19:40 23 декабря