ЦСКА потерпел второе домашнее поражение подряд

ЦСКА дома проиграл "Северстали" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На шайбы Артура Кулды и Сергея Монахова армейцы ответили точным броском Михаила Григоренко.

Для армейцев это поражение стало третьим в сезоне и вторым подряд. Причем две последних игры команда Игоря Никитина провела дома.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кулда - 2 (бол., Странски), 18:43 - 0:1. Монахов - 2 (Карлин), 32:25 - 0:2. Григоренко - 2 (бол., Нестеров, Хансен), 38:16 - 1:2.

Вратари: Сорокин (59:10) - Фурх.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 27 (5+14+8) - 25 (12+7+6).

Судьи: Гашилов, Лаврентьев.

13 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".

Все о регулярном чемпионате КХЛ - здесь