ЦСКА пополнился американским нападающим

ЦСКА объявил о подписании контракта с американским нападающим Джей. Ти. Барнеттом. Срок соглашения рассчитан на один сезон, сообщает клубная пресс-служба.

– Мы подписали американца Джей. Ти. Барнетта, – сказал главный менеджер клуба Сергей Федоров. – Он был очень настойчив в своем желании играть в России, в нашей системе, и мы решили рискнуть, тем более что риск тут небольшой – все будет зависеть от игрока. Базовые условия соглашения довольно скромные, но Джей. Ти. сможет их существенно улучшить при достижении определенных статистических показателей. Кроме того, соглашение двустороннее, оно позволит нам использовать Барнетта в ВХЛ, поэтому не исключаю, что начинать пробиваться в состав основной команды американцу придется в "Звезде".