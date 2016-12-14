10:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА подтвердил возвращение Плэтта

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Нападающий сборной Белоруссии Джефф Плэтт подписал контракт с ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Соглашение с форвардом рассчитано на 1,5 года. Летом 2016-го 31-летний  канадец заключил договор со шведским клубом "Векше". Напомним, что Плэтт выступал в КХЛ за минское "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Всего в лиге он набрал 273 (148+125) очка в 438 матчах.

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/Dzheff_Plett_vernulsya_v_CSKA

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КОММЕНТАРИИ (2)
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armi

Ну и хорошо!!! Еще один забивальщик.

12:48

Едва Е4

Это хорошая новость!

12:10

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