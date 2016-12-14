ЦСКА подтвердил возвращение Плэтта

Нападающий сборной Белоруссии Джефф Плэтт подписал контракт с ЦСКА, информирует пресс-служба армейцев. Соглашение с форвардом рассчитано на 1,5 года. Летом 2016-го 31-летний канадец заключил договор со шведским клубом "Векше". Напомним, что Плэтт выступал в КХЛ за минское "Динамо", "Локомотив" и ЦСКА. Всего в лиге он набрал 273 (148+125) очка в 438 матчах.