ЦСКА подписал соглашение с Сергеем Калининым

Нападающий Сергей Калинин подписал контракт с ЦСКА, информирует пресс-служба клуба. Соглашение 27-летнего хоккеиста с московской командой рассчитано на 4 года. Детали сделки не сообщаются.

Калинин – воспитанник омского хоккея. Нападающий провел 262 игры в КХЛ, в которых набрал 100 (46+54) очков, и 45 игр в плей-офф Кубка Гагарина (7 (3+4) очков). Также хоккеист провел 121 игру в НХЛ, набрав 19 (10+9) очков.

Минувший сезон Калинин провел в составе СКА, в котором сыгрыл 49 игр чемпионата и 6 матчей плей-офф.

В составе сборной России Калинин в 2011 году стал чемпионом мира среди молодежных команд, в 2014 году – чемпионом мира, в 2016 году – бронзовым призером ЧМ, а в феврале 2018 года стал Олимпийским чемпионом.