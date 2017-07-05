ЦСКА подписал контракт с Робинсоном на два года

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Мэтом Робинсоном. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.

31-летний канадский защитник играет в КХЛ с 2013 года, начинал выступление в лиге за рижское "Динамо", после чего перешел в московское. После трех лет выступлений за столичный клуб он покинул команду в статусе свободного агента.

Всего он провел в КХЛ 231 матч и набрал 118 (43+75) очков, при показателе полезности "+99".