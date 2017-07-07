ЦСКА подписал Григоренко на три года

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб подписал трехлетний контракт с нападающим Михаилом Григоренко. Последние два сезона 23-летний игрок провел в "Колорадо". (Алексей ШЕВЧЕНКО)
В минувшем сезоне Григоренко провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 23 (10+13) очка. Всего в НХЛ на его счету 64 (22+42) балла в 217 встречах.
Dorognik.
Вот теперь реально те самые "шесть троек". И любому их этих напов нечего делать на скамейке. А раньше трети из шести троек нечего было делать в основе. Куда столько?
12:37