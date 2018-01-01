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ЦСКА почтил память Гимаева


ЦСКА почтил память бывшего защитника клуба Сергея Гимаева. Сегодня ему исполнилось бы 63 года. Гимаев защищал цвета ЦСКА с 1976 по 1985 год, завоевав восемь титулов чемпиона СССР. На протяжении последних лет жизни он работал телекомментатором, а 18 марта 2017 года скоропостижно скончался от сердечного приступа во время матча ветеранов.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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