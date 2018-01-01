ЦСКА почтил память Гимаева

ЦСКА почтил память бывшего защитника клуба Сергея Гимаева. Сегодня ему исполнилось бы 63 года. Гимаев защищал цвета ЦСКА с 1976 по 1985 год, завоевав восемь титулов чемпиона СССР. На протяжении последних лет жизни он работал телекомментатором, а 18 марта 2017 года скоропостижно скончался от сердечного приступа во время матча ветеранов.

Сегодня исполнилось бы 63 года бывшему защитнику ЦСКА, восьмикратному чемпиону СССР, заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России, популярному хоккейному комментатору и эксперту Сергею Наильевичу Гимаеву.



Помним.... pic.twitter.com/eCFvieXl2q – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 1 января 2018 г.