ЦСКА поблагодарил Любимова за годы, проведенные в команде

ЦСКА подтвердил расторжение контракта с нападающим Романом Любимовым. Действие соглашения прекращено по взаимному согласию сторон.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий провел за армейцев 51 матч, набрав 11 (5+6) очков при суммарном показателе полезности "+6" и 28 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету Любимова 276 матчей, все из которых он провел за ЦСКА, набрав в них 59 (28+31) очко, показатель полезности "+22" и 134 минуты штрафа.

- Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Романа за годы, проведенные в армейском свитере, и желает ему успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении на клубном сайте.