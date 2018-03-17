ЦСКА победил "Йокерит" и вновь не пропустил

ЦСКА обыграл "Йокерит" со счетом 2:0 во втором матче серии плей-офф КХЛ. Армейцы ведут в серии 2-0. По шайбе в этой встрече забросили Михаил Григоренко и Сергей Андронов.
ЦСКА вновь оставили свои ворота "сухими" в игре против финского клуба. Отметим, что армейцы пропустили всего одну шайбу в этом розыгрыше плей-офф.
КХЛ
Западная конференция
1/2 финала
Второй матч
ЦСКА (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Григоренко - 4 (Попов, Ничушкин), 25:12 - 1:0. Андронов - 3 (Телегин, Нестеров), 46:00 - 2:0.
Вратари: Сорокин - Рамо (58:48).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 38 (13+17+8) - 26 (6+8+12).
Судьи: Одиньш, Франо.
17 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Счет в серии: 2-0 (4-0, 2-0)
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