ЦСКА победил "Йокерит" и вновь не пропустил

ЦСКА обыграл "Йокерит" со счетом 2:0 во втором матче серии плей-офф КХЛ. Армейцы ведут в серии 2-0. По шайбе в этой встрече забросили Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

ЦСКА вновь оставили свои ворота "сухими" в игре против финского клуба. Отметим, что армейцы пропустили всего одну шайбу в этом розыгрыше плей-офф.

КХЛ

Западная конференция

1/2 финала

Второй матч

ЦСКА (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Григоренко - 4 (Попов, Ничушкин), 25:12 - 1:0. Андронов - 3 (Телегин, Нестеров), 46:00 - 2:0.

Вратари: Сорокин - Рамо (58:48).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (13+17+8) - 26 (6+8+12).

Судьи: Одиньш, Франо.

17 марта. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Счет в серии: 2-0 (4-0, 2-0)