ЦСКА победил "Трактор" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0. Шайбы забросили Кирилл Капризов, Линден Вей и Михаил Григоренко. Также на счету Григоренко две результативные передачи.

Гол-невидимка канадского форварда ЦСКА. Видео

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - ЦСКА (Москва) - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Капризов - 1 (Григоренко), 9:02 - 0:1. Вей - 1 (Григоренко), 32:28 - 0:2. Григоренко - 1 (Вей), 49:37 - 0:3.

Вратари: Демченко - Сорокин.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 16 (8+4+4) - 28 (7+13+8).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.

2 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.