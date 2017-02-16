ЦСКА победил "Торпедо" и остался в лидерах чемпионата

ЦСКА обыграл "Торпедо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей по шайбе забросили Максим Мамин, Игорь Ожиганов, Богдан Киселевич и Грег Скотт. У нижегородцев отличились Каспарс Даугавиньш и Николай Жердев.

ЦСКА и СКА набрали одинаковое количество очков в турнирной таблице Западной конференции – по 134, однако московская команда по-прежнему идет на первой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Мамин – 12 (бол., Жарков, Ничушкин), 7:53 – 1:0. Даугавиньш – 10 (Проскуряков, Желдаков), 10:38 – 1:1. Ожиганов – 8 (Денисов, Муршак), 12:51 – 2:1. Киселевич – 3 (Панин), 15:25 – 3:1. Скотт – 13 (Мамин), 29:47 – 4:1. Жердев – 8 (бол., Семин, Даугавиньш), 39:59 – 4:2.

Вратари: Сорокин – Проскуряков (Бирюков, 20:00, 58:26 – 58:44).

Штраф: 16 – 30.

Броски: 32 (12+14+6) – 24 (7+11+6).

Судьи: Ансонс, Франо.

16 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.