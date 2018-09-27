ЦСКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. В составе армейцев дублем отметился нападающий Михаил Григоренко, у красно-белых отличился форвард Александр Хохлачев.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Григоренко - 3 (бол., Робинсон, Вей), 8:27 - 1:0. Григоренко - 4 (бол., Нестеров, Вей), 23:22 - 2:0. Хохлачев - 6 (Зубов, Даугавиньш), 50:17 - 2:1.

Вратари: Сорокин - Гудачек (59:21).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (6+5+15) - 18 (6+5+7).

Судьи: Гофман, Ромасько.

27 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".

Все о КХЛ - здесь