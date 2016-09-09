ЦСКА победил СКА, выиграв седьмой матч подряд

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА. В составе хозяев отличились Грег Скотт и Стефан Да Коста, у гостей шайба на счету Вячеслава Войнова. Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд.
СКА руководил Петр Воробьев – главный тренер питерцев Олег Знарок, а также форварды Павел Дацюк, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов в составе сборной России готовятся к Кубку мира-2016. Отметим, что капитаном СКА вместо Дацюка был Илья Ковальчук.
Символическое вбрасывание перед началом встречи сделала чемпионка Олимпиады-2016 Софья Великая.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Скотт – 2 (Энлунд, Ожиганов), 8:28 – 1:0. Войнов – 2 (бол., Ковальчук), 27:48 – 1:1. Да Коста – 2 (бол., Киселевич, Энлунд), 29:45 – 2:1.
Вратари: Фаст – Шестеркин (59:33).
Штраф: 20 – 6.
Броски: 21 (6+11+4) – 25 (3+9+13).
Судьи: Гебеи, Оленин.
9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
Ю.Ю.
Док ______________ Как чувствовал...)))
23:28
Ю.Ю.
АЗ ____________ Хорошо, давай так: нерядовые жулики с помощью нерядовых же жуликов с дудками обыграли рядовых жуликов.
23:27
Док_
Ю.Ю. Матч не смотрел, но раз прапоры обыграли рядовых, значица без помощи свистунов не обошлось. Вот! 23:15 ====================================================================================================== Да там можно было и не смотреть! Я только в рожи матрасов посмотрел и мне сразу все стало ясно. В дудку дудели исключительно в одну сторону!!
23:23
Адекватный Зритель_
П_о_в_а_р, Док_- ----Убирайтесь, завистливые упыри!
23:23
Адекватный Зритель_
Ю.Ю.-- "Рядовых жуликов" (с) ?
23:20
Адекватный Зритель_
Кырюша наверно на самолёте упал, не видно чё -то.
23:19
Ю.Ю.
Матч не смотрел, но раз прапоры обыграли рядовых, значица без помощи свистунов не обошлось. Вот!
23:15
BeeBop
Док_Конкретно укажите мне на "беспредел"...1)....2)....3)...)))А то как в фильме Михалкова...
22:58
Док_
Так-то в конце аж заплакал от судейского беспредела...
22:48
Шалманист
Поздравы московским коням. Славно надрали задницы питерским!
22:47
foreverCSKAforever
Кто-нибудь поверил Гимаеву, когда тот заявил, что все шайбы казанцев в большинстве в ворота СКА - непруха для последних? Мне, например, очевидно, что питерские хоккеисты даже представить не могли возможность играть вчетвером против пяти соперников да еще и на протяжении целых 5-ти минут. Отсюда и их показатели при игре в меньшинстве в КХЛ.
22:46
Док_
Не могу не сказать - матрасы куплены с потрохами! Когда же это все прекратится???
22:38
BeeBop
П_о_в_а_р....А у СКА что, деньги кончились?...Потратились на игроков)))) Учитывая твою логику, СКА необходимо поменять стратегию: перекупать не игроков, а судей!!! А то ведь у ЦСКА еще денег на три-четыре матча для судей с "болотными" осталось)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22:37
alexpomor
Ну как бы не понятно, пока, что в в сборной Телегин делает?... Вполне понятно, что делают игроки из СКА... И, главное, не сыграет лучший воспитанник Автомобилиста Дацюк. Федоров и Квартальнов, руководители Автомобилиста (не болельщики) потирают руки. Бред это все.....Кхл - бред
22:36
П_о_в_а_р
BeeBop Матч пересмотри! ------------------------ Пересмотрел. Судья куплен. И ты рад этой победе? Грустно. И жалко тебя.((
22:29
LTZ
Игра была равна... И после сборной с Кучеровым, Тарасенко и Панариным, смотрелась средненько.
22:29
П_о_в_а_р
BeeBop П_о_в_а_р...Три броска в первом периоде...наверное судья не давал бросать... --------------------------- Да.
22:27
foreverCSKAforever
BeeBop, так откуда у них броскам взяться, если весь первый период 5 на 5 играли? Так что насчет судей Повар прав получается.
22:24
dim777.
BeeBop П_о_в_а_р...Три броска в первом периоде...наверное судья не давал бросать... 22:19 ______________ Да !!!!!!!! Зачем глупые вопросы задавать? Эх, опять 146% ГВК.
22:24
BeeBop
П_о_в_а_р...Три броска в первом периоде...наверное судья не давал бросать...
22:19
dim777.
П_о_в_а_р Судьи вытащили ЦСКА за уши. Хватит это терпеть! 21:58 ______________________ +100500. Доколе ?????
22:15
foreverCSKAforever
Интересно, а в СКА на тренировках отрабатывают игру в равных составах и в меньшинстве? Или только большинство наигрывают?
22:14
BeeBop
Матч пересмотри!
22:10
BeeBop
П_о_в_а_р....Ха-Ха...Начинается)))) Теория заговора...Молодые воспитанники лучшей школы страны с французом, словенцем и двумя североамериканцами обыграли российские сливки...Как такое могло произойти без судьи...Опомнись!
22:09
ЦСКА 71
Наших с победой
22:00
васятка
Учитывая отсутствие основного вратаря и основных полевых лидеров весьма не плохо.ЦСКА конечно сильнее оказался ,а с остальными вполне бороться можно.Дома надеюсь уже в полных составах реванш возьмем.ЦСКА с победой.
21:58
П_о_в_а_р
Судьи вытащили ЦСКА за уши. Хватит это терпеть!
21:58
foreverCSKAforever
Не, ну реально справедливый результат!
21:56
BeeBop
Отметьте, что у нас тоже в сборной свой игрок есть!!!
21:54
bond1951
кушайте все недоброжелатели а также коментаторы этого матча ЗАПОМНИТЕ ЦСКА всегда будет 1
21:52