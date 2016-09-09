21:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА победил СКА, выиграв седьмой матч подряд

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ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА. В составе хозяев отличились Грег Скотт и Стефан Да Коста, у гостей шайба на счету Вячеслава Войнова. Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд.

СКА руководил Петр Воробьев – главный тренер питерцев Олег Знарок, а также форварды Павел Дацюк, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов в составе сборной России готовятся к Кубку мира-2016. Отметим, что капитаном СКА вместо Дацюка был Илья Ковальчук.

Символическое вбрасывание перед началом встречи сделала чемпионка Олимпиады-2016 Софья Великая.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Скотт – 2 (Энлунд, Ожиганов), 8:28 – 1:0. Войнов – 2 (бол., Ковальчук), 27:48 – 1:1. Да Коста – 2 (бол., Киселевич, Энлунд), 29:45 – 2:1.

Вратари: Фаст – Шестеркин (59:33).

Штраф: 20 – 6.

Броски: 21 (6+11+4) – 25 (3+9+13).

Судьи: Гебеи, Оленин.

9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (32)
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Ю.Ю.

Док ______________ Как чувствовал...)))

23:28

Ю.Ю.

АЗ ____________ Хорошо, давай так: нерядовые жулики с помощью нерядовых же жуликов с дудками обыграли рядовых жуликов.

23:27

Док_

Ю.Ю. Матч не смотрел, но раз прапоры обыграли рядовых, значица без помощи свистунов не обошлось. Вот! 23:15 ====================================================================================================== Да там можно было и не смотреть! Я только в рожи матрасов посмотрел и мне сразу все стало ясно. В дудку дудели исключительно в одну сторону!!

23:23

Адекватный Зритель_

П_о_в_а_р, Док_- ----Убирайтесь, завистливые упыри!

23:23

Адекватный Зритель_

Ю.Ю.-- "Рядовых жуликов" (с) ?

23:20

Адекватный Зритель_

Кырюша наверно на самолёте упал, не видно чё -то.

23:19

Ю.Ю.

Матч не смотрел, но раз прапоры обыграли рядовых, значица без помощи свистунов не обошлось. Вот!

23:15

BeeBop

Док_Конкретно укажите мне на "беспредел"...1)....2)....3)...)))А то как в фильме Михалкова...

22:58

Док_

Так-то в конце аж заплакал от судейского беспредела...

22:48

Шалманист

Поздравы московским коням. Славно надрали задницы питерским!

22:47

foreverCSKAforever

Кто-нибудь поверил Гимаеву, когда тот заявил, что все шайбы казанцев в большинстве в ворота СКА - непруха для последних? Мне, например, очевидно, что питерские хоккеисты даже представить не могли возможность играть вчетвером против пяти соперников да еще и на протяжении целых 5-ти минут. Отсюда и их показатели при игре в меньшинстве в КХЛ.

22:46

Док_

Не могу не сказать - матрасы куплены с потрохами! Когда же это все прекратится???

22:38

BeeBop

П_о_в_а_р....А у СКА что, деньги кончились?...Потратились на игроков)))) Учитывая твою логику, СКА необходимо поменять стратегию: перекупать не игроков, а судей!!! А то ведь у ЦСКА еще денег на три-четыре матча для судей с "болотными" осталось)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

22:37

alexpomor

Ну как бы не понятно, пока, что в в сборной Телегин делает?... Вполне понятно, что делают игроки из СКА... И, главное, не сыграет лучший воспитанник Автомобилиста Дацюк. Федоров и Квартальнов, руководители Автомобилиста (не болельщики) потирают руки. Бред это все.....Кхл - бред

22:36

П_о_в_а_р

BeeBop Матч пересмотри! ------------------------ Пересмотрел. Судья куплен. И ты рад этой победе? Грустно. И жалко тебя.((

22:29

LTZ

Игра была равна... И после сборной с Кучеровым, Тарасенко и Панариным, смотрелась средненько.

22:29

П_о_в_а_р

BeeBop П_о_в_а_р...Три броска в первом периоде...наверное судья не давал бросать... --------------------------- Да.

22:27

foreverCSKAforever

BeeBop, так откуда у них броскам взяться, если весь первый период 5 на 5 играли? Так что насчет судей Повар прав получается.

22:24

dim777.

BeeBop П_о_в_а_р...Три броска в первом периоде...наверное судья не давал бросать... 22:19 ______________ Да !!!!!!!! Зачем глупые вопросы задавать? Эх, опять 146% ГВК.

22:24

BeeBop

П_о_в_а_р...Три броска в первом периоде...наверное судья не давал бросать...

22:19

dim777.

П_о_в_а_р Судьи вытащили ЦСКА за уши. Хватит это терпеть! 21:58 ______________________ +100500. Доколе ?????

22:15

foreverCSKAforever

Интересно, а в СКА на тренировках отрабатывают игру в равных составах и в меньшинстве? Или только большинство наигрывают?

22:14

BeeBop

Матч пересмотри!

22:10

BeeBop

П_о_в_а_р....Ха-Ха...Начинается)))) Теория заговора...Молодые воспитанники лучшей школы страны с французом, словенцем и двумя североамериканцами обыграли российские сливки...Как такое могло произойти без судьи...Опомнись!

22:09

ЦСКА 71

Наших с победой

22:00

васятка

Учитывая отсутствие основного вратаря и основных полевых лидеров весьма не плохо.ЦСКА конечно сильнее оказался ,а с остальными вполне бороться можно.Дома надеюсь уже в полных составах реванш возьмем.ЦСКА с победой.

21:58

П_о_в_а_р

Судьи вытащили ЦСКА за уши. Хватит это терпеть!

21:58

foreverCSKAforever

Не, ну реально справедливый результат!

21:56

BeeBop

Отметьте, что у нас тоже в сборной свой игрок есть!!!

21:54

bond1951

кушайте все недоброжелатели а также коментаторы этого матча ЗАПОМНИТЕ ЦСКА всегда будет 1

21:52

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ