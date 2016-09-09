ЦСКА победил СКА, выиграв седьмой матч подряд

ЦСКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА. В составе хозяев отличились Грег Скотт и Стефан Да Коста, у гостей шайба на счету Вячеслава Войнова. Для красно-синих эта победа стала седьмой подряд.

СКА руководил Петр Воробьев – главный тренер питерцев Олег Знарок, а также форварды Павел Дацюк, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов в составе сборной России готовятся к Кубку мира-2016. Отметим, что капитаном СКА вместо Дацюка был Илья Ковальчук.

Символическое вбрасывание перед началом встречи сделала чемпионка Олимпиады-2016 Софья Великая.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – СКА (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Скотт – 2 (Энлунд, Ожиганов), 8:28 – 1:0. Войнов – 2 (бол., Ковальчук), 27:48 – 1:1. Да Коста – 2 (бол., Киселевич, Энлунд), 29:45 – 2:1.

Вратари: Фаст – Шестеркин (59:33).

Штраф: 20 – 6.

Броски: 21 (6+11+4) – 25 (3+9+13).

Судьи: Гебеи, Оленин.

9 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.